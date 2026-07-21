В Мартыновском районе неизвестный водитель сбил насмерть мужчину
В Мартыновском районе Ростовской области неизвестный водитель сбил насмерть мужчину. Смертельное ДТП случилось 19 июля в поселке Малая Горка.
Предварительно, 51-летний мужчина двигался по обочине переулка Строительный поздно вечером без светоотражателей. Около 22:00 его сбил встречный автомобиль. Водитель скрылся с места аварии.
В результате аварии пешеход скончался до приезда скорой помощи, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.