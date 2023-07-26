В квартире пострадавшего при взрыве на Вертолетном поле нашли две гранаты и патроны

Фото: DonDay

В Ростове в квартире у пострадавшего на Вертолетном поле обнаружили две гранаты и патроны. Об этом сообщает портал Donday.ru.ЧП случилось 26 июля около 13 часов на Володарского №176. Снаряд рванул в руках 33-летнего жителя во дворе жилого дома. В результате мощного взрыва у мужчины оторвало три пальца.Пострадавшего экстренно доставили в больницу. На место прибыли спасатели и правоохранители. Они эвакуировали всех жильцов и оцепили здание.После случившегося выяснилось, что мужчина приехал в отпуск из зоны СВО. В квартире сотрудники полиции нашли у него как минимум две гранаты и патроны, сообщает портал.