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В квартире пострадавшего при взрыве на Вертолетном поле нашли две гранаты и патроны

В квартире пострадавшего при взрыве на Вертолетном поле нашли две гранаты и патроны
В Ростове в квартире у пострадавшего на Вертолетном поле обнаружили две гранаты и патроны. Об этом сообщает портал Donday.ru.

ЧП случилось 26 июля около 13 часов на Володарского №176. Снаряд рванул в руках 33-летнего жителя во дворе жилого дома. В результате мощного взрыва у мужчины оторвало три пальца.

Пострадавшего экстренно доставили в больницу. На место прибыли спасатели и правоохранители. Они эвакуировали всех жильцов и оцепили здание.

После случившегося выяснилось, что мужчина приехал в отпуск из зоны СВО. В квартире сотрудники полиции нашли у него как минимум две гранаты и патроны, сообщает портал.
Фото: DonDay
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