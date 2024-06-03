Фото: Ростов ру

В Крыму двух жителей Ростовской области зарезал мужчина с ножом. ЧП случилось 30 мая на центральной набережной в Алуште.Предварительно, двое подвыпивших мужчин поссорились со своим знакомым. Между ними завязалась драка. Один из мужчин достал нож и нанес несколько ударов своим оппонентам. Один из пострадавших от полученного ранения скончался на месте. Второго госпитализировали.Портал Donday со ссылкой на ГСУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю сообщает, что все трое - жители Ростовской области.В ведомстве сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».