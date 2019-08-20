Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Краснодарском крае задержали массажиста, подозреваемого в надругательстве над школьниками из Ростова

В Краснодарском крае задержали массажиста, подозреваемого в надругательстве над школьниками из Ростова
На Кубани задержан сотрудник детского лагеря, подозреваемый в надругательстве над школьниками из Ростова.

58-летний мужчина работал массажистом, сообщают «Кубанские новости». 19 августа его посещали школьники 10 и 11 лет из Ростова. После сеанса лечебного массажа ребята рассказали, что «дядя Саша просил снять трусики».

Руководство лагеря обратилось в полицию. В результате проверки стало известно, что массажист санатория в медпункте совершил развратные действия сексуального характера в отношении четырех детей. Среди них - ученики 5-х классов различных школ Ростова - два мальчика и две девочки.

В настоящее время массажист задержан. В пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что в отношении него возбуждено уголовное дело.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.