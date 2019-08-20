В Краснодарском крае задержали массажиста, подозреваемого в надругательстве над школьниками из Ростова



На Кубани задержан сотрудник детского лагеря, подозреваемый в надругательстве над школьниками из Ростова.



58-летний мужчина работал массажистом, сообщают «Кубанские новости». 19 августа его посещали школьники 10 и 11 лет из Ростова. После сеанса лечебного массажа ребята рассказали, что «дядя Саша просил снять трусики».



Руководство лагеря обратилось в полицию. В результате проверки стало известно, что массажист санатория в медпункте совершил развратные действия сексуального характера в отношении четырех детей. Среди них - ученики 5-х классов различных школ Ростова - два мальчика и две девочки.



В настоящее время массажист задержан. В пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что в отношении него возбуждено уголовное дело.