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В Краснодарском крае двое мужчин похитили 19-летнюю девушку и вывезли ее в Ростовскую область

В Краснодарском крае двое мужчин похитили 19-летнюю девушку и вывезли ее в Ростовскую область
В Ростовской области задержали двух мужчин, похитивших 19-летнюю девушку в Краснодарском крае. Происшествие случилось 10 ноября в станице Пластуновской.

Мужчины направлялись на авто в Ростовскую область, но на одной из остановок увидели симпатичную девушку. Получив отказ от знакомства, они заставили ее под угрозой расправы сесть в машину. После иномарка тронулась и отправилась в неизвестном направлении. К счастью, девушка успела сообщить родителям, что была похищена.

Задержать подонков удалось, когда они уже были в Сальске. К счастью, девушка не пострадала.

- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения, - сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю. - Расследование продолжается.

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