В Краснодарском крае двое мужчин похитили 19-летнюю девушку и вывезли ее в Ростовскую область

В Ростовской области задержали двух мужчин, похитивших 19-летнюю девушку в Краснодарском крае. Происшествие случилось 10 ноября в станице Пластуновской.Мужчины направлялись на авто в Ростовскую область, но на одной из остановок увидели симпатичную девушку. Получив отказ от знакомства, они заставили ее под угрозой расправы сесть в машину. После иномарка тронулась и отправилась в неизвестном направлении. К счастью, девушка успела сообщить родителям, что была похищена.Задержать подонков удалось, когда они уже были в Сальске. К счастью, девушка не пострадала.- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения, - сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю. - Расследование продолжается.