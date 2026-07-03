В Краснодаре задержали двух ростовчан, которые пытались продать тысячу литров бензина

Фото: ГУ МВД

В Краснодаре оперативники задержали двух парней из Ростова-на-Дону, которые везли на продажу крупную партию топлива, сообщает ГУ МВД по краю.Бензин парни 21 года и 22 лет закупили в Ростове, после чего в соцсетях нашли оптового покупателя. На арендованном универсале без опознавательных знаков они отправились в соседний Краснодар для продажи горючего по высокой цене.Теперь ростовчанам грозит до шести лет лишения свободы.