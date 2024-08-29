В колонии Ростова двое заключенных пострадали при пожаре

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В Ростове произошел пожар в исправительной колонии. В результате ЧП пострадали двое соужденных.Возгорание случилось 28 августа в учреждении на улице Тоннельной. Огонь вспыхнул в лакокрасочном цеху. Трудящиеся заключенные пытались потушить пламя самостоятельно, но не смогли.Когда на место прибыл пожарный расчет, огонь охватил около 10 квадратных метров. Два осужденных успели получить травмы. У мужчин диагностировали ожоги конечностей.По информации ГУФСИН по Ростовской области, пострадавших отправили в городскую больницу для оказания необходимой медпомощи.