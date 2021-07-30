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В Каменске умер пешеход, которого сбил пьяный водитель

В Каменске умер пешеход, которого сбил пьяный водитель
В городе Каменске умер пешеход, которого сбил пьяный водитель. Авария случилась 31 июля около полуночи на улице Карла Маркса.

По предварительной информации, 43-летний мужчина пытался перейти дорогу по «зебре». В этот момент по дороге ехал выпивший водитель на «Шкоде Октавиа». Он сбил пешехода и скрылся с места ДТП.

Пострадавшего доставили в ЦГБ Каменска, где спустя три часа он скончался. Автомобилиста разыскали и задержали. Ему грозит уголовное дело.

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