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В Каменске-Шахтинском осудили травматолога, из-за халатности которого пострадал ребёнок

В Каменске-Шахтинском осудили травматолога, из-за халатности которого пострадал ребёнок
Каменский районный суд признал виновным врача, по вине которого пострадал маленький ребёнок. Травматолога-ортопеда Николая Сиволапова обвиняют в халатности.

Суд установил, что 30 апреля 2018 года мужчина находился на дежурстве в больнице. В отделение пришёл мальчик и обратился за помощью. Однако, Сиволапов даже его не осмотрел. Он отправил мальчугана к медсестре и сказал наложить ему гипс. Когда узнал диагноз — закрытый перелом — он его не перепроверил и не назначил пациенту никакого лечения.

- После чего внес ложные сведения в медицинскую карту больного, - добавили в прокуратуре Ростовской области.

У мальчика ухудшилось самочувствие, и ему потребовалось хирургическое вмешательство. Прокуратура провела проверку и утвердила обвинительный вердикт. Каменский районный суд признал Сиволапова виновным в халатности. Ему назначили наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 15% заработка. Решается вопрос о принудительном увольнении осуждённого.

Приговор в законную силу не вступил.

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