В Каменске сгорел балкон квартиры из-за стоящих на солнце бутылок

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Каменске-Шахтинском Ростовской области сгорел балкон из-за стеклянных бутылок, стоявших на солнце. Происшествие случилось 4 июня на улице Желябова.Около 10:00 соседи увидели дым, идущий с балкона одной из квартир. Жильцы быстро среагировали и вызвали пожарных.На место пожара приехали 14 пожарных на трех автоцистернах. Из горящего дома они вывели пятерых человек. Примерно через 15 минут специалисты полностью потушили пожар. Площадь возгорания составила около шести квадратных метров.Как оказалось, причиной возгорания стали стеклянные бутылки.В донском ГУ МЧС сообщили, что солнечные лучи, попавшие на бутылки, вызвали «эффект линзы». Луч света сфокусировался на легковоспламеняющемся материале, что привело к пожару.К счастью, в происшествии никто не пострадал.