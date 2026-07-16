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В южной части Ростовской области объявлена беспилотная опасность вечером 16 июля

В южной части Ростовской области объявлена беспилотная опасность вечером 16 июля

Вечером 16 июля около 20:00 жители южной части Ростовской области получили уведомление от РСЧС (Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) о введении режима беспилотной опасности.

Населению рекомендовано не находиться на открытых участках улиц, проследовать в помещения и держаться на безопасном расстоянии от окон.

Особое внимание уделено следующим территориям, находящимся под потенциальной угрозой: Таганрог, Матвеев-Курганский район и сам город Ростов-на-Дону.

Гражданам рекомендуется сохранять спокойствие и следовать всем инструкциям экстренных служб.
DonDay
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