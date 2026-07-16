В южной части Ростовской области объявлена беспилотная опасность вечером 16 июля

DonDay

Вечером 16 июля около 20:00 жители южной части Ростовской области получили уведомление от РСЧС (Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) о введении режима беспилотной опасности.Населению рекомендовано не находиться на открытых участках улиц, проследовать в помещения и держаться на безопасном расстоянии от окон.Особое внимание уделено следующим территориям, находящимся под потенциальной угрозой: Таганрог, Матвеев-Курганский район и сам город Ростов-на-Дону.Гражданам рекомендуется сохранять спокойствие и следовать всем инструкциям экстренных служб.