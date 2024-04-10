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В хуторе Ростовской области при пожаре в доме погиб мужчина, его мать пострадала

В хуторе Ростовской области при пожаре в доме погиб мужчина, его мать пострадала
В Ростовской области произошел крупный пожар, в котором пострадала пенсионерка и погиб мужчина. ЧП случилось в ночь на 10 апреля в хуторе Кузнецовка Семикаракорского района.

Один из домов на улице Буденного загорелся около 2:30. Пламя в считанные минуты охватило все жилье. Соседи, увидев клубы дыма, вызвали спасателей.

— На место направили шесть человек на двух спецмашинах, — уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.

К прибытию пожарных полыхал весь дом. Площадь возгорания достигла около 130 квадратных метров жилья. Из огня помогли выбраться 64-летней пострадавшей женщине. Поже на пепелище нашли труп ее 36-летнего сына.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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