В хуторе Ростовской области при пожаре в доме погиб мужчина, его мать пострадала

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области произошел крупный пожар, в котором пострадала пенсионерка и погиб мужчина. ЧП случилось в ночь на 10 апреля в хуторе Кузнецовка Семикаракорского района.Один из домов на улице Буденного загорелся около 2:30. Пламя в считанные минуты охватило все жилье. Соседи, увидев клубы дыма, вызвали спасателей.— На место направили шесть человек на двух спецмашинах, — уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.К прибытию пожарных полыхал весь дом. Площадь возгорания достигла около 130 квадратных метров жилья. Из огня помогли выбраться 64-летней пострадавшей женщине. Поже на пепелище нашли труп ее 36-летнего сына.