В Гуково в границах поврежденного после атаки БПЛА дома ввели режим ЧС

Фото: Юрий Слюсарь.

В городе Гуково введен режим ЧС после атаки БПЛА в границах поврежденного дома. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.Донской регион накануне атаковали беспилотные летательные аппараты. Всего сбили 150 дронов в городах Таганроге, Ростове, Гуково, а также Чертковском, Каменском, Милютинском, Неклиновском, Тарасовском, Матвеево-Курганском и Миллеровском районах.В Гуково поврежден оказался жилой дом, там эвакуировали людей. Частично оказалась разрушена секция одного подъезда. Жителей переселили в пункты временного размещения. В границах поврежденного дома ввели режим ЧС.