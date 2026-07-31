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В Гуково в границах поврежденного после атаки БПЛА дома ввели режим ЧС

В Гуково в границах поврежденного после атаки БПЛА дома ввели режим ЧС
В городе Гуково введен режим ЧС после атаки БПЛА в границах поврежденного дома. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Донской регион накануне атаковали беспилотные летательные аппараты. Всего сбили 150 дронов в городах Таганроге, Ростове, Гуково, а также Чертковском, Каменском, Милютинском, Неклиновском, Тарасовском, Матвеево-Курганском и Миллеровском районах.

В Гуково поврежден оказался жилой дом, там эвакуировали людей. Частично оказалась разрушена секция одного подъезда. Жителей переселили в пункты временного размещения. В границах поврежденного дома ввели режим ЧС.
Фото: Юрий Слюсарь.
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