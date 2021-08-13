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В Гуково разыскивают 88-летнюю женщину

В Гуково разыскивают 88-летнюю женщину
В Гуково без вести пропала 88-летняя Феоктисия Кинчинас (Артемьева). Местонахождение пенсионерки неизвестно с 3 августа.

Обеспокоенные родственники женщины обратились в полицию и за помощью к добровольцам. Однако пока поиски не дали никаких результатов.

Судя по ориентировке, пропавшая худощавая, рост – 150 сантиметров, коротко подстрижена, седовласая, сероглазая. Была одета в синий длинный халат, обута в голубые тканевые тапки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Феоктисии Кинчинас (Артемьевой), сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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