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В Гуково пенсионерка выпала из окна на втором этаже

В Гуково пенсионерка выпала из окна на втором этаже
В Гуково из окна на втором этаже многоквартирного дома по улице Крупской выпала пожилая женщина. Происшествие случилось днем 23 декабря, рассказали местные жители в социальных сетях.

Они заметили пенсионерку под окнами, когда возвращались домой, и тут же вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики уложили пострадавшую на носилки, погрузили в машину и доставили в больницу.

Гуковчане утверждают, что пенсионерка скончалась в медучреждении в тот же день. Что послужило причиной ее смерти, предстоит выяснить правоохранителям.

Фото: Подслушано в Гуково
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