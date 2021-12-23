В Гуково пенсионерка выпала из окна на втором этаже

Фото: Подслушано в Гуково

В Гуково из окна на втором этаже многоквартирного дома по улице Крупской выпала пожилая женщина. Происшествие случилось днем 23 декабря, рассказали местные жители в социальных сетях.Они заметили пенсионерку под окнами, когда возвращались домой, и тут же вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики уложили пострадавшую на носилки, погрузили в машину и доставили в больницу.Гуковчане утверждают, что пенсионерка скончалась в медучреждении в тот же день. Что послужило причиной ее смерти, предстоит выяснить правоохранителям.