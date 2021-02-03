В городе Шахты сгорела «Почта России»

В городе Шахты сгорело здание «Почты России». ЧП случилось около 6.30 5 февраля на улице Прокатной, 6Б.За записи видно, что по всей площади горит крыша. Дым разносится по частному сектору, рядом с полыхающим строением можно увидеть несколько пожарных расчетов и спасателей, которые борются с пламенем.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, при пожаре никто не пострадал. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.В тушении пламени принимают участие 26 спасателей и семь единиц техники.