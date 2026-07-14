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В двух южных районах Ростовской области отразили атаку БПЛА днем 14 июля

В двух южных районах Ростовской области отразили атаку БПЛА днем 14 июля

Силы ПВО отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Ростовской области 14 июля. Информацию об этом подтвердил глава региона Юрий Слюсарь.

Согласно сообщению губернатора, воздушная атака была пресечена в двух районах области: Неклиновском и Веселовском.

По предварительным данным, жертв и разрушений на земле в результате атаки нет. Информация продолжает уточняться.

- В настоящий момент беспилотная опасность снята, - заключил глава региона.

Отметим, что с самого утра 14 июля в регионе объявляли беспилотную и ракетную опасность.
Фото: Donday
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