В двух южных районах Ростовской области отразили атаку БПЛА днем 14 июля

Фото: Donday

Силы ПВО отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Ростовской области 14 июля. Информацию об этом подтвердил глава региона Юрий Слюсарь.Согласно сообщению губернатора, воздушная атака была пресечена в двух районах области: Неклиновском и Веселовском.По предварительным данным, жертв и разрушений на земле в результате атаки нет. Информация продолжает уточняться.- В настоящий момент беспилотная опасность снята, - заключил глава региона.Отметим, что с самого утра 14 июля в регионе объявляли беспилотную и ракетную опасность.