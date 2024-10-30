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В ДТП в Ростовской области пострадали два подростка

В ДТП в Ростовской области пострадали два подростка
В Ростовской области произошло ДТП с двумя пострадавшими подростками. Авария случилась 29 октября. Об этом сообщили в муниципальном учреждения «УПЧС» Аксайского района.

В 18:00 в хуторе Малый Мишкин Аксайского района водитель «Лады Гранты» ехал по дороге, когда в это же время по улице проезжал несовершеннолетний мотоциклист. В результате произошло столкновение транспортных средств.

В результате удара травмы получили два подростка: 16-летний мотоциклист и 15-летняя девушка – пассажир легковушки. Обоих подростков с травмами доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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