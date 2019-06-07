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В ДТП в Ростове пострадали шесть человек

В ДТП в Ростове пострадали шесть человек

В Ростове в результате ДТП пострадали шесть человек. Авария произошла вечером 9 июня на улице Международной.

По предварительным данным, 28-летний парень за рулем «Хендай Акцент» двигался по улице Международной. На пересечении с улицей Свердловской он не уступил дорогу «ВАЗ-2114». В результате автомобили столкнулись. От сильного удара «четырнадцатая» отлетела в сторону и загорелась. В момент аварии в отечественной легковушке, кроме 25-летнего водителя, находились ещё три человека – 31-летний мужчина и две девушки 26 и 19 лет. В иномарке, помимо водителя, была 20-летняя девушка.
- В результате ДТП пострадали шесть человек: водители и их пассажиры, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – Прибывшие на место медики оказали первую помощь. Некоторым пострадавшим потребовалась госпитализация.
По словам очевидцев происшествия, водитель ВАЗа от удара вылетел из салона через лобовое стекло. Мужчина ударился головой о бордюр.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту аварии начата проверка.

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