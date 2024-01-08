В ДТП в Неклиновском районе погибли два человека, трое пострадали

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

Стали известны подробности аварии в Неклиновском районе Ростовской области. Жуткое ДТП случилось 8 января около 15:30 на автодороге Самбек — Матвеев Курган.По предварительным данным, водитель «Рено» в районе села Покровского (15-й километр автодороги) не успел сбросить вовремя скорость. Машина едва не врезалась в притормозивший перед ним транспорт, когда легковушку занесло. Авто попало на встречную полосу, прямо под колеса фуры «Вольво».Удар был настолько мощным, что оба транспорта выбросило на обочину. От легковой осталась лишь груда металлолома.— В результате ДТП погибли два пассажира «Рено», — уточнили в УГИБДД по Ростовской области. — Еще два пассажира и водитель с травмами доставлены в больницу.