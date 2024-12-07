В ДТП в Краснодарском крае погиб житель Ростовской области

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае 24-летний парень из Ростовской области погиб в ДТП. Трагедия случилась вечером 6 декабря.Около 20:00 водитель ехал по автодороге Крыловская - Новопашковская - х. Тверской на автомобиле «Киа Спектра». Парень не справился с управлением и на скорости врезался в дерево на обочине. От удара машина превратилась в груду металла.В ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что от полученных травм водитель скончался на месте.