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В ДТП в Краснодарском крае погиб житель Ростовской области

В ДТП в Краснодарском крае погиб житель Ростовской области
В Краснодарском крае 24-летний парень из Ростовской области погиб в ДТП. Трагедия случилась вечером 6 декабря.

Около 20:00 водитель ехал по автодороге Крыловская - Новопашковская - х. Тверской на автомобиле «Киа Спектра». Парень не справился с управлением и на скорости врезался в дерево на обочине. От удара машина превратилась в груду металла.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что от полученных травм водитель скончался на месте.
Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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