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В ДТП у музтеатра в Ростове погиб бывший директор Института водного транспорта

В ДТП у музтеатра в Ростове погиб бывший директор Института водного транспорта
Погибшим в ДТП возле музыкального театра в Ростове оказался бывший директор Института водного транспорта Сергей Лутков.

Авария произошла утром на Большой Садовой. По предварительным данным, 71-летний водитель «Рено Меган» подъезжал к перекрестку в районе дома № 50 и не уступил дорогу «Тойоте Рав 4». После столкновения мужчину с травмами доставили в больницу. К сожалению, спасти его не удалось.

Позже стало известно, что погибшим был Сергей Алексеевич Лутков. Он окончил Ленинградское высшее инженерное морское училище имени адмирала С. О. Макарова, получил специальности инженера-гидрографа и инженера-судоводителя. Работал в морской отрасли, а с 1987 года начал преподавательскую деятельность.

Сергей Лутков трудился в Ростовском речном училище и Ростовском-на-Дону морском колледже имени Г. Я. Седова. В 1999 году он возглавил созданный в Ростове филиал Новороссийской государственной морской академии имени адмирала Ф. Ф. Ушакова. В 2012 году был назначен директором Института водного транспорта.

Он внес вклад в развитие учебной базы института, внедрение современных образовательных технологий и подготовку специалистов водного транспорта. С 2015 года продолжил педагогическую работу в должности доцента и заведующего кафедрой судовождения и гидрографии.

На сайте Института водного транспорта имени Г. Я. Седова выразили соболезнования родным, близким и коллегам Сергея Луткова.
Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области; Института водного транспорта имени Г.Я. Седова
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