В ДТП под Ростовом погиб несовершеннолетний водитель мотоцикла

В Батайске 15 июля примерно в восемь часов вечера произошло ДТП. На перекрёстке Куйбышева - Садовая иномарка врезалась в мотоцикл, на котором ехали два подростка. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.Как стало известно, 23-летний водитель автомобиля «Опель Астра» выехал на перекрёсток, проигнорировав знак «Уступи дорогу». Иномарка влетела в мотоцикл, за рулём которого был 17-летний парень. Вместе с подростком на пассажирском месте сидела 15-летняя девочка. Несмотря на то, что юноша был в шлеме, он не выжил, а несовершеннолетняя спутница сильно пострадала.В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. О состоянии здоровья девочки, находящейся в медучреждении, пока не известно.