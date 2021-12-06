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После ДТП под Ростовом скончался 21-летний пожарный

После ДТП под Ростовом скончался 21-летний пожарный
В результате жуткого ДТП с участием грузовика под Ростовом скончался сотрудник МЧС. Врачи ЦГБ Батайска почти сутки боролись за жизнь Константина Молчанова, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Как сообщал Rostov.ru, страшная авария произошла 4 декабря на Западном подъезде к донской столице. В районе 1-го километра 21-летний водитель белой «Мазды 6» оказался слишком близко к попутному КамАЗу. На скорости парень за рулем иномарки врезался в большегруз. От сильного удара легковушка превратилась в груду металлолома.

На фото: Константин Молчанов с братом Сергеем.
Водителя иномарки в срочном порядке доставили в больницу. Им оказался сотрудник одной из пожарных частей Батайска Константин Молчанов. Молодой человек получил множество различных травм. Несмотря на усилия врачей, которые боролись за его жизнь почти сутки, спасти парня не удалось.

В память о погибшем спасателе родственники создали страницу в «Инстаграме». Все, кто знал Костю, пишут там теплые слова и скорбят вместе с родными.
Фото: соцсети.
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