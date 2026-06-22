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В ДТП на Харьковском шоссе в Новочеркасске пострадал 63-летний водитель

В ДТП на Харьковском шоссе в Новочеркасске пострадал 63-летний водитель
В Новочеркасске на Харьковском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором серьезно пострадал водитель. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

Инцидент случился утром 22 июня около дома №7А. По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля «Форд Фокус», двигаясь в потоке, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства. Это стало причиной столкновения: когда 63-летний водитель «Фольксваген Поло» экстренно затормозил, «Форд Фокус» врезался в него на полной скорости.

От удара «Фольксваген Поло» вынесло за пределы проезжей части, автомобиль оказался в кустарнике. В результате аварии пострадал водитель «Фольксваген Поло». Точные причины и обстоятельства ДТП в настоящее время выясняются.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
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