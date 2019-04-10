В Донской столице водитель «Лады-Калины» сбил пешехода



В Донской столице 57-летний водитель «Лады-Калины» сбил мужчину. Как сообщили в ГИБДД по Ростовской области происшествие случилось около 21:00 на Нансена 103/1.



По данным ведомства, водитель двигался на автомобиле по дороге. Он не заметил пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, и наехал на него. От удара человек залетел на капот машины и ударился о лобовое стекло, которое тут же разбилось.



Приехавшие на место медики оказали пострадавшему первую помощь и доставили в больницу. У него диагностировали травмы различной степени тяжести.



Разбирательства по данному инциденту продолжаются.