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В Донской столице водитель «Лады-Калины» сбил пешехода

В Донской столице водитель «Лады-Калины» сбил пешехода
В Донской столице 57-летний водитель «Лады-Калины» сбил мужчину. Как сообщили в ГИБДД по Ростовской области происшествие случилось около 21:00 на Нансена 103/1.

По данным ведомства, водитель двигался на автомобиле по дороге. Он не заметил пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, и наехал на него. От удара человек залетел на капот машины и ударился о лобовое стекло, которое тут же разбилось.

Приехавшие на место медики оказали пострадавшему первую помощь и доставили в больницу. У него диагностировали травмы различной степени тяжести.

Разбирательства по данному инциденту продолжаются.

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