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В донской столице покончил с собой 41-летний тренер по бодибилдингу

В донской столице покончил с собой 41-летний тренер по бодибилдингу
В Ростове-на-Дону свел счеты с жизнью 41-летний тренер по бодибилдингу Игорь Байков. Мужчины не стало 1 мая.

Почему талантливый спортсмен решился на этот шаг, остается загадкой. У него было все: успешная карьера, прекрасная физическая форма, внимание и признание окружающих. Игорь выступал на престижных соревнованиях, как внутри страны, так и за ее пределами. Многократно становился призером международных состязаний, на которых соперничали лучшие спортсмены со всеми мира.
В донской столице покончил с собой 41-летний тренер по бодибилдингу
Кроме того, Игорь Байков готовил поколение молодых спортсменов. Он был главным тренером сборной по Ростовской области. Его подопечные успешно выступали на различных соревнованиях и привозили на Дон почетные места.

Все, кто знал Игоря, говорили о нем как об очень добром и талантливом человеке. Причины, которые заставили его пойти на этот шаг, неизвестны, однако правоохранители будут разбираться в случившемся.

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