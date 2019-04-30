В донской столице покончил с собой 41-летний тренер по бодибилдингу



В Ростове-на-Дону свел счеты с жизнью 41-летний тренер по бодибилдингу Игорь Байков. Мужчины не стало 1 мая.



Почему талантливый спортсмен решился на этот шаг, остается загадкой. У него было все: успешная карьера, прекрасная физическая форма, внимание и признание окружающих. Игорь выступал на престижных соревнованиях, как внутри страны, так и за ее пределами. Многократно становился призером международных состязаний, на которых соперничали лучшие спортсмены со всеми мира.



Кроме того, Игорь Байков готовил поколение молодых спортсменов. Он был главным тренером сборной по Ростовской области. Его подопечные успешно выступали на различных соревнованиях и привозили на Дон почетные места.



Все, кто знал Игоря, говорили о нем как об очень добром и талантливом человеке. Причины, которые заставили его пойти на этот шаг, неизвестны, однако правоохранители будут разбираться в случившемся.