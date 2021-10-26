В донском регионе 33-летний мужчина погиб во время пожара в частном доме

На Дону 33-летний мужчина погиб во время пожара в собственном доме. Происшествие случилось 27 октября около 3:00.В ту ночь большинство жителей Константиновска уже спали, когда услышали рев пожарных сирен. Горел дом на улице Советской, 1. Спасатели принялись тушить здание, но огонь бушевал уже на 20 квадратных метрах. Как только им удалось войти в помещение, они увидели бездыханное тело хозяина. Им оказался 33-летний мужчина. Скорее всего, он надышался угарным газом и не смог выбраться на улицу.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, для тушения пожара привлекали пять человек личного состава и две спецмашины. Предварительной причиной возгорания названо короткое замыкание электропроводки.