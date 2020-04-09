В донской станице сгорел столярный цех

В Ростовской области сгорел столярный цех. Пожар произошёл в станице Багаевской.Возгорание произошло 10 апреля. Сообщение о происшествии на улице Пушкинской поступило в пожарную службу в 11:30. На место прибыли пять спасателей и две единицы техники. На момент их прибытия, огнём была охвачена площадь 15 квадратных метров.Причина возгорания в настоящее время устанавливается.