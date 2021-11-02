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В Донецке женщина попала в больницу после ДТП с легковушкой

В Донецке женщина попала в больницу после ДТП с легковушкой
В Донецке женщина попала под колеса автомобиля. Происшествие случилось вечером 3 ноября.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2110 ехал по улице Горького в сторону 3-го микрорайона. Мужчина не заметил пешехода из-за дождя и плохого освещения. Он ударил по тормозам, но было поздно - от удара женщина упала на асфальт и сильно ударилась головой.

Как сообщила газета «Новость», на место ДТП прибыли медики, которые госпитализировали пострадавшую. У женщины диагностировали черепно-мозговую травму.
Фото: газета «Новость».
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