В Донецке Ростовской области парень погиб, упав с дымовой трубы на котельной
В Донецке Ростовской области нашли труп молодого человека. На тело наткнулись прохожие утром 16 апреля. Как сообщил Rostov.ru собственный источник, оно лежало возле бывшей котельной, расположенной в районе улицы Ленина.
Местные жители вызвали на место сотрудников полиции. Правоохранители установили личность погибшего, им оказался 21-летний парень. После осмотра тела стало ясно, что смерть наступила вследствие падения с высоты. На это указывали характерные травмы.
Все причины случившегося устанавливаются. Проводятся необходимые следственные мероприятия.