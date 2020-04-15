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В Донецке Ростовской области парень погиб, упав с дымовой трубы на котельной

В Донецке Ростовской области парень погиб, упав с дымовой трубы на котельной
В Донецке Ростовской области нашли труп молодого человека. На тело наткнулись прохожие утром 16 апреля. Как сообщил Rostov.ru собственный источник, оно лежало возле бывшей котельной, расположенной в районе улицы Ленина.

Местные жители вызвали на место сотрудников полиции. Правоохранители установили личность погибшего, им оказался 21-летний парень. После осмотра тела стало ясно, что смерть наступила вследствие падения с высоты. На это указывали характерные травмы.

Все причины случившегося устанавливаются. Проводятся необходимые следственные мероприятия.

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