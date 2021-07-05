В Донецке кроссовер сбил 15-летнего подростка

В Донецке водитель кроссовера сбил 15-летнего подростка. Происшествие случилось вечером 6 июля.За рулем автомобиля марки «Джип Гранд Чероки» находился мужчина. Он двигался по улице Королева. В районе дома № 11 на проезжую часть выскочил пешеход. Из-за темного времени суток и дождя водитель не заметил юношу и сбил его.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП школьника с различными травмами доставили в больницу. Там у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и коленного сустава. После этого его госпитализировали в травматологическое отделение.