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В центре Таганрога пьяный мужчина бросал бутылки с жидкостью в прохожих

В центре Таганрога пьяный мужчина бросал бутылки с жидкостью в прохожих
В Таганроге 39-летний мужчина бросался в прохожих бутылками с жидкостью. Кадры с места происшествия местные жители начали массово распространять 30 июля.

Ранее горожане сообщали, что неизвестный мужчина открыл стрельбу в одном из магазинов города на улице Александровской. На видео слышны звуки, похожие на выстрелы. К месту приехали силовики.

В региональном УМВД сообщили, что 39-летний пьяный мужчина закрылся в магазине и кидался в прохожих бутылками с жидкостью. Правоохранители задержали злоумышленника для дальнейших разбирательств.

- По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято решение в установленном законом порядке, - добавили в ведомстве.
Фото: Соцсети.
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