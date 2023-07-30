В центре Таганрога пьяный мужчина бросал бутылки с жидкостью в прохожих

Фото: Соцсети.

В Таганроге 39-летний мужчина бросался в прохожих бутылками с жидкостью. Кадры с места происшествия местные жители начали массово распространять 30 июля.Ранее горожане сообщали, что неизвестный мужчина открыл стрельбу в одном из магазинов города на улице Александровской. На видео слышны звуки, похожие на выстрелы. К месту приехали силовики.В региональном УМВД сообщили, что 39-летний пьяный мужчина закрылся в магазине и кидался в прохожих бутылками с жидкостью. Правоохранители задержали злоумышленника для дальнейших разбирательств.- По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято решение в установленном законом порядке, - добавили в ведомстве.