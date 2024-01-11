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В центре Таганрога бушует крупный пожар

В центре Таганрога бушует крупный пожар
В центральном районе Таганрога бушует крупный пожар. ЧП случилось на улице Чехова в ночь на 11 января.

По словам очевидцев, пламя охватило крышу Александровских торговых рядов. Они являются объектом культурного наследия. Огонь за считанные минуты распространился на огромную площадь. С разных улиц города видно яркое зарево.

В ГУ МЧС по Ростовской области не давали никаких официальных комментариев.

Александровские торговые ряды в Таганроге — памятник архитектуры XIX века. Их строительство велось в 1840-х годах. В настоящее время там расположены различные магазины.

Фото: социальные сети
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