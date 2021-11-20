В центре Шахт грузовик провалился в траншею
В центре города Шахты фура провалилась в траншею. ЧП случилось вечером 21 ноября на улице Советской.
Коммунальщики занимались заменой водопровода. Водитель большегруза «МАН» не увидел знаки объезда и на скорости влетел в выкопанную яму. Массивный транспорт с большим трудом вытащили из траншеи. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших.
По информации DonDay Шахты, в октябре подрядчику выписывали протокол об административном правонарушении из-за отсутствия ограждения на месте производства работ. Очевидно, за последний месяц на улице Советской так и не появились ни ограждения, ни знаки объезда.