Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В центре Шахт грузовик провалился в траншею

В центре Шахт грузовик провалился в траншею
В центре города Шахты фура провалилась в траншею. ЧП случилось вечером 21 ноября на улице Советской.

Коммунальщики занимались заменой водопровода. Водитель большегруза «МАН» не увидел знаки объезда и на скорости влетел в выкопанную яму. Массивный транспорт с большим трудом вытащили из траншеи. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших.

По информации DonDay Шахты, в октябре подрядчику выписывали протокол об административном правонарушении из-за отсутствия ограждения на месте производства работ. Очевидно, за последний месяц на улице Советской так и не появились ни ограждения, ни знаки объезда.
Фото: DonDay Шахты.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.