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В центре Ростова жильцов многоэтажки эвакуировали из-за задымления: видео

В центре Ростова жильцов многоэтажки эвакуировали из-за задымления: видео
В центре Ростова-на-Дону произошёл пожар. Около 10 часов 22 ноября поступило сообщение о задымлении 24-этажного здания. ЧП случилось в доме № 116 по проспекту Кировскому. Спасатели эвакуировали жильцов.

По оперативным данным, загорание случилось в электрощитовой. В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области отметили, что на месте работают 38 человек и 12 единиц техники, а том числе от МЧС — 25 человек и 8 единиц техники. Обстановка уточняется.

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