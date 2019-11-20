В центре Ростова жильцов многоэтажки эвакуировали из-за задымления: видео



В центре Ростова-на-Дону произошёл пожар. Около 10 часов 22 ноября поступило сообщение о задымлении 24-этажного здания. ЧП случилось в доме № 116 по проспекту Кировскому. Спасатели эвакуировали жильцов.



По оперативным данным, загорание случилось в электрощитовой. В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области отметили, что на месте работают 38 человек и 12 единиц техники, а том числе от МЧС — 25 человек и 8 единиц техники. Обстановка уточняется.

