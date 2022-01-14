В центре Ростова женщина в реанимобиле пострадала в ДТП: видео

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В Ростове 32-летняя женщина в реанимобиле пострадала в аварии с иномаркой. ДТП случилось около полудня 16 января в центре города.По предварительным данным, 58-летний водитель машины скорой помощи «Фольксваген Пассат» ехал по Большой Садовой. Он вез больного в горбольницу № 20. У авто были включены мигалки и сирена, требующие уступить дорогу. На пересечении с проспектом Буденновским мужчина промчался на запрещающий сигнал светофора, а один из водителей продолжил ехать на зеленый свет, не уступив неотложке. От сильного удара с «Лексусом РХ350» реанимобиль вылетел на тротуар. К счастью, пешеходы остались целы.- В результате ДТП 32-летняя женщина, сопровождавшая больного, обратилась за помощью, - прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области.Два фельдшера, сам больной и водитель не пострадали.