В центре Ростова водитель внедорожника устроил ДТП с трамваем
В Ростове водитель внедорожника врезался в трамвай № 4. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.
По предварительным данным, ДТП случилось 12 июля около 08:00. Как сообщают очевидцы, внедорожник «Хавал» хотел проскочить перед городским транспортом.
Водитель трамвая не ожидал такого маневра. Столкновения избежать не удалось. Авария случилась на перекрестке Нижегородской и Закруткина.
После удара пассажиры общественного транспорта покинули его. Водители стали ждать УГИБДД.
Пострадавших в результате аварии нет.