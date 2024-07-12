В центре Ростова водитель внедорожника устроил ДТП с трамваем

Фото: соцсети

В Ростове водитель внедорожника врезался в трамвай № 4. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.По предварительным данным, ДТП случилось 12 июля около 08:00. Как сообщают очевидцы, внедорожник «Хавал» хотел проскочить перед городским транспортом.Водитель трамвая не ожидал такого маневра. Столкновения избежать не удалось. Авария случилась на перекрестке Нижегородской и Закруткина.После удара пассажиры общественного транспорта покинули его. Водители стали ждать УГИБДД.Пострадавших в результате аварии нет.