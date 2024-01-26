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В центре Ростова водитель внедорожника сбил 13-летнего мальчика

В центре Ростова водитель внедорожника сбил 13-летнего мальчика
В Ростове 13-летний мальчик пострадал в аварии. ДТП случилось 25 января около 18:00.

В тот вечер водитель «Грейт Вол» ехал со стороны улицы Станиславского по переулку Островского. Когда он повернул на Московскую, на проезжую часть вышел ребенок. Школьник переходил дорогу по «зебре». Водитель ударил по тормозам, но было поздно: 13-летний мальчик попал под колеса внедорожника.

— В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы, — добавили в УГИБДД по Ростовской области. — Пострадавшего доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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