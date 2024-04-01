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В центре Ростова в результате ДТП пострадала женщина

В центре Ростова в результате ДТП пострадала женщина
В центре Ростова в результате ДТП пострадала женщина. Авария произошла 1 апреля на пересечении улиц Большой Садовой и Ворошиловского проспекта.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Субару" проехал на красный свет и столкнулся с автомобилем "Шевроле". После этого "Шевроле" опрокинулся на крышу и столкнулся с пассажирским "Мерседесом Бенц". Авария парализовала движение. В центре города, от Музтеатра до парка Максима Горького, образовалась километровая пробка. На улице Ворошиловского десятки водителей застряли от моста до здания Ростовского государственного экономического университета.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП пострадала женщина-водитель автомобиля "Мерседесом Бенц". - Пострадавшая была доставлена в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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