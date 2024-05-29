В центре Ростова сгорел припаркованный автомобиль

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В центре Ростова-на-Дону сгорела легковушка. Происшествие случилось 28 мая около 18:00.Водитель «Опеля Астра» припарковался рядом с домом № 233 на улице Максима Горького. В какой-то момент из-под капота машины пошел дым, а затем показались языки пламени.Перепуганные очевидцы тут же вызвали спасателей. Прибывшие пожарные за считанные минуты потушили огонь. По информации регионального ГУ МЧС, в результате ЧП никто не пострадал.Причины возгорания устанавливаются.