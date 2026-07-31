Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В центре Ростова прозвучал мощный звук взрыва

В центре Ростова прозвучал мощный звук взрыва
В центре Ростова прозвучал мощный звук взрыва 31 июля. Глава города Александр Скрябин сообщил о работе ПВО.

Пугающий звук прозвучал около 09:00, задрожали окна. Позже представители городской администрации дали комментарий.

Рекомендуется покинуть открытые участки улиц и зайти в помещения.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика