В центре Ростова около сотни спасателей тушат крупный пожар: видео

Фото и видео: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

В центре Ростова-на-Дону на большой площади тушат пожар. На улице Шаумяна, недалеко от пересечения с проспектом Ворошиловским, 27 апреля около 4:30 загорелся заброшенный дом.По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, огонь охватил трёхэтажную постройку на площади 300 квадратных метров. На место направили 92 спасателя и 21 единицу технику. Спустя около получаса был объявлен ранг пожара № 3.Пока полностью справиться с возгоранием не удалось, сотрудники МЧС продолжают работать на месте. К горящему дому примыкают жилая постройка и офисное здание. Пожарные эвакуировали десять человек из соседних строений. Информация о пострадавших пока не поступала.Отметим, что горящие здание стоит уже более ста лет - с 1917 года. В последнее время оно никак не использовалось.