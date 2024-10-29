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В центре Ростова неизвестные ограбили аптеку на Соборном

В центре Ростова неизвестные ограбили аптеку на Соборном
В центре Ростова неизвестные люди обнесли аптеку. Происшествие случилось в ночь с 28 на 29 октября на перекрестке переулка Соборного и Баумана.

Злоумышленники тщательно спланировали ограбление. Сначала они дождались, пока наступит ночь, а аптека закроется. Затем они выбрали окно, через которое будет легче всего пробраться внутрь. Залезли на крышу подвала, разбили стекло и проникли в аптеку.

Местные жители уверены, что злоумышленниками стали местные маргиналы. По мнению горожан, эта аптека славится своей «неблагополучной» репутацией. Она давно стала излюбленным местом любителей сильнодействующих препаратов. Вероятно, грабителей стоит искать в их среде.

На месте разбитых окон установили роллеты. Саму аптеку закрыли на время разбирательств.
Фото: соцсети
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