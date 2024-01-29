В центре Ростова мужчина пострадал при пожаре в квартире многоэтажки

Фото: соцсети (тг Тютина).

В центре Ростова произошел пожар, в котором пострадал мужчина. ЧП случилось 29 января около 10:00 на проспекте Ворошиловском, 60.Загорелась одна из квартир на 6-м этаже 17-этажнго дома. Пламя стало распространяться по комнате, уничтожая все на своем пути. Соседи, почувствовав запах гари, вызвали спасателей.На место направили 23 человека на семи спецмашинах. Столько сил и средств, вероятно, понадобилось из-за опасности воспламенения других квартир.К прибытию пожарных огонь охватил порядка семи квадратных метров. Потушить его удалось через полчаса.— Пострадавший передан карете скорой помощи, в неадекватном состоянии, — уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.