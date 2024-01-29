Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В центре Ростова мужчина пострадал при пожаре в квартире многоэтажки

В центре Ростова мужчина пострадал при пожаре в квартире многоэтажки
В центре Ростова произошел пожар, в котором пострадал мужчина. ЧП случилось 29 января около 10:00 на проспекте Ворошиловском, 60.

Загорелась одна из квартир на 6-м этаже 17-этажнго дома. Пламя стало распространяться по комнате, уничтожая все на своем пути. Соседи, почувствовав запах гари, вызвали спасателей.

На место направили 23 человека на семи спецмашинах. Столько сил и средств, вероятно, понадобилось из-за опасности воспламенения других квартир.

К прибытию пожарных огонь охватил порядка семи квадратных метров. Потушить его удалось через полчаса.

— Пострадавший передан карете скорой помощи, в неадекватном состоянии, — уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: соцсети (тг Тютина).
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.