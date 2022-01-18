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В центре Ростова из-за загоревшегося памятника архитектуры образовалась пробка

В центре Ростова из-за загоревшегося памятника архитектуры образовалась пробка

В центре Ростова образовалась длинная пробка. Причиной затора стал загоревшийся памятник архитектуры - дом балерины Феи Балабиной. Пожар начался вечером 20 января на улице Шаумяна, 56.


Пожарная техника перегородила проезд для водителей. Кто-то пытается развернуться и перестроить маршрут, а кто-то застрял в очереди. Проблема еще в том, что из-за огромного баннера на здании возгорание не так-то просто потушить. Поэтому спецмашины стоят тут уже долгое время.

Можно отметить, что весь центр города сковали пробки. В частности, движение затруднено по улице Пушкинской (от Ворошиловского проспекта до проспекта Чехова), проспекту Чехова (от ресторана «Онегин Дача» до улицы Большой Садовой), на улицах Социалистической и Шаумяна, а также на проспектах Соколова, Ворошиловском, Буденновском.
Фото: rostovglavniy_61/Яндекс Карты
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