Фото: Ростов ру

В центре Ростова автобус врезался в маршрутку. Об аварии вечером 16 января сообщили очевидцы.Примерно в 19:00 на Буденновском проспекте автобус №47 столкнулся с маршруткой №38. Он врезался в маршрутное такси сзади. В ДТП никто не пострадал. Вероятно, пассажиры обоих транспортных средств ощутили толчок, они могли получить незначительные травмы.Из-за непогоды водитель мог не справиться с управлением. Проезжая часть часть скользкая из-за дождя и лежащего снега.