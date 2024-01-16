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В центре Ростова автобус врезался в маршрутку

В центре Ростова автобус врезался в маршрутку
В центре Ростова автобус врезался в маршрутку. Об аварии вечером 16 января сообщили очевидцы.

Примерно в 19:00 на Буденновском проспекте автобус №47 столкнулся с маршруткой №38. Он врезался в маршрутное такси сзади. В ДТП никто не пострадал. Вероятно, пассажиры обоих транспортных средств ощутили толчок, они могли получить незначительные травмы.

Из-за непогоды водитель мог не справиться с управлением. Проезжая часть часть скользкая из-за дождя и лежащего снега.
Фото: Ростов ру
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