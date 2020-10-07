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В центре Ростова 10 машин получили повреждения из-за упавшей трубы у бетононасоса

В центре Ростова 10 машин получили повреждения из-за упавшей трубы у бетононасоса
В центре донской столицы во время строительных работ у бетононасоса «Хендай» отвалилась труба. ЧП случилось в пять часов вечера на улице Максима Горького.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области, из-за отвалившейся трубы на дорогу рассыпался щебень и цемент, заполнив проезжую часть. В результате 10 машин получили повреждения, движение парализовало на три часа, стройка также остановилась. К счастью, случайных прохожих там не оказалось, никто не пострадал.

Ликвидировать последствия ЧП и восстановить движение удалось только к восьми вечера.

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