В центре Ростова 10 машин получили повреждения из-за упавшей трубы у бетононасоса

В центре донской столицы во время строительных работ у бетононасоса «Хендай» отвалилась труба. ЧП случилось в пять часов вечера на улице Максима Горького.Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области, из-за отвалившейся трубы на дорогу рассыпался щебень и цемент, заполнив проезжую часть. В результате 10 машин получили повреждения, движение парализовало на три часа, стройка также остановилась. К счастью, случайных прохожих там не оказалось, никто не пострадал.Ликвидировать последствия ЧП и восстановить движение удалось только к восьми вечера.