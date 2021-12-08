В центре города Шахты загорелась гирлянда

Фото: DonDay Шахты.

В Шахтах начали готовиться к новогодним праздникам: на улицах открыли тематические ярмарки, а здания украсили гирляндами. Одно из таких украшений на улице Советской загорелось вечером 9 декабря. Об этом сообщил DonDay Шахты.В какой-то момент гирлянда стала искрить. Прохожие увидели дым и забили тревогу. Они и вызвали спасателей. К счастью, небольшое возгорание не превратилось в серьезное ЧП.Чтобы избежать подобных инцидентов дома, нужно сразу обращать внимание на первые признаки неисправностей электроприбора: едкий запах, нагревающиеся провода, нехарактерное мигание или выключение отдельных лампочек. Также стоит уделить внимание оголенным участкам и видимым повреждениям - они могут стать причиной удара током. Кошки и собаки частенько любят погрызть провода. Поэтому, чтобы обезопасить домашнего любимца, лучше купить гирлянду на батарейках.