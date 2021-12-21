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В центре Батайска горел продуктовый рынок

В центре Батайска горел продуктовый рынок
В Батайске горел продуктовый рынок. Пожар случился 23 декабря около 7.00 на улице Торговое Кольцо.

На торговой территории полностью сгорел один из павильонов. Едкий дым разносился на весь центр города. Из-за ЧП торговцы не смогли приступить к своей работе. На месте до сих пор работают сотрудники МЧС.

В спасательном ведомстве добавили, что площадь пожара составила 20 квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось через полчаса. Пока не понятно, из-за чего вспыхнул огонь.
Фото: Rostov.ru
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